Fiat statt Piaggio: Die Ape findet in die Neuzeit

Anders als sein verblichener Vorgänger, der an europäischen Abgasvorgaben scheiterte, ist der Tris rein elektrisch unterwegs. Der Antrieb basiert auf einer 48-Volt-Architektur, der E-Motor leistet 9 kW/12 PS, die 7-kWh-Batterie ermöglicht laut Fiat eine Reichweite von bis zu 90 Kilometern. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 km/h. Geladen wird an der Haushaltssteckdose, was etwa fünf Stunden in Anspruch nehmen soll.