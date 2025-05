Krimi um Holz-Häuschen wird jetzt zum Betrugsfall

Rechtsstreit wegen fehlender Baugenehmigung

Die Causa brachte viele zum Schmunzeln, doch sie wurde noch mysteriöser! Denn ein in Tirol lebender Deutscher (Name der Redaktion bekannt) hat ebenfalls Ansprüche auf das Haus erhoben. Auch er hatte das Holz-Chalet gekauft, nachdem er es bei einem Polo-Event in Reith bei Kitzbühel von einem bekannten Tiroler DJ mit einer GmbH in der Schweiz angepriesen bekommen hatte. „Ich habe dafür 200.000 Euro bezahlt. Weitere 50.000 Euro hielt ich aufgrund eines Rechtsstreits zurück, da das Chalet ausdrücklich zugesagte Eigenschaften nicht aufgewiesen hat“, ärgert sich der Unternehmer. Die Gemeinde Ellmau, wo das „Tiny House“ Urlauber empfangen hätte sollen, hatte das Aufstellen des 14 Meter langen Häuschens aufgrund einer fehlenden Baugenehmigung beanstandet und das Projekt eingestellt.