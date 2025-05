Drittes Training in Monaco – ab 12.30 Uhr LIVE

Lokalmatador Charles Leclerc hat in beiden Trainingseinheiten für den Formel-1-Grand-Prix von Monaco die Bestzeit erzielt. Der Ferrari-Pilot setzte sich am Freitag im zweiten Training gegen WM-Leader Oscar Piastri im McLaren durch, 38 Tausendstelsekunden betrug sein Vorsprung. Dritter war Lewis Hamilton im zweiten Ferrari, dahinter folgte der WM-Zweite Lando Norris. Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) kam am Nachmittag nur auf den zehnten Platz.