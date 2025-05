Sturm Graz gegen Wolfsberger AC, LIVE ab 17 Uhr

Seit Einführung der Punkteteilung 2018/19 ist es ein Novum, dass drei Teams am letzten Spieltag noch eine rechnerische Chance auf den Titel haben. Zuletzt war dies in der Saison 2009/10 der Fall. In der Vorsaison fiel die Entscheidung ebenfalls im letzten Spiel. Ein 2:0 gegen Klagenfurt samt Nervenflattern ließ in Graz die Korken knallen, Verfolger Salzburg war trotz eines 7:1 in Linz entthront.