Lange Qualen: „Schule lässt unseren Sohn im Stich“

Eine Woche ist seit dem brutalen Zwischenfall an der Bushaltestelle Porschestraße in Steyr bereits verstrichen. Unter dem rechten Auge des 13-Jährigen schimmert es blau und gelb. Die im Spital diagnostizierte Jochbeinprellung ist schmerzhaft, doch die seelischen Wunden verursachen dem Buben noch deutlich größere Qualen. „Unser Sohn traut sich nicht mehr, im Bus zur Schule zu fahren, meine Frau bringt ihn zum Unterricht“, so Vater Michael P.