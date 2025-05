Max & Joy: Einer großen Liebe näherkommen

Laut Herre habe man Ideen zu einem solchen Projekt in den letzten 15 Jahren öfters den Riegel vorgeschoben, den Unterschied habe dann die Involvierung Nebletts gemacht. „Aus seiner Perspektive fanden wir die Geschichte erzählenswert. Das ist die Doku, die man sieht, mit Material aus seinem Fundus und aus Joys und meinem Fundus.“ So ist „Max & Joy – Komm näher“ auch eine Rückschau auf eine Zeit, als das Musikbusiness noch ganz anders funktionierte. Wer nach der Doku noch mehr sehen will: am 20. Juli treten die beiden am Open-Air-Gelände der Wiener Arena auf. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten für das sommerliche Konzerthighlight.