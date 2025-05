Red Bull Salzburg gegen SK Rapid, LIVE ab 17 Uhr

Zustimmung gab es von Rapid-Interimscoach Stefan Kulovits. Er wolle seiner Mannschaft „das Alibi wegnehmen, dass es in Salzburg um nichts geht. Wir wollen daran arbeiten, Automatismen zu festigen, und nicht irgendein Spiel hinrotzen. Wir werden dort auf Sieg spielen.“ Für seine Truppe bedeutet das Gastspiel in Wals-Siezenheim die Generalprobe für das Europacup-Play-off, in dem es am 29. Mai (auswärts) und 1. Juni (daheim) gegen den Sieger des Duells LASK – Hartberg geht.