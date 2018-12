Einbrecher schlugen am Samstag quer durch Tirol zu

Einbrecher haben derzeit wieder Hochsaison. Und zwar in ganz Tirol. In Absam, Telfs und Brixlegg schlugen sie am Samstag zu. Beute machten sie aber nur in einem Fall, in Telfs. Was zurückbleibt, sind aber immer Verwüstungen und Schock bei den Besitzern. In allen der Fällen hat die Polizei keine Spur von den Tätern.