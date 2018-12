Wiener entwickeln selbstzerstörende Software

„Mit einem rein klassischen Computer ist das nicht möglich, da die Hardware immer bestehen bleibt und die Daten lediglich überschrieben werden“, erklärt der Leiter der Forschergruppe, Philip Walther vom Vienna Center for Quantum Science and Technology an der Uni Wien. „Für Hacker ist es ein Leichtes, solche Daten oder auch das ganze Programm zu rekonstruieren“.