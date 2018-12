Wegen einer einzigen Pille zwei Jahre in den Häf‘n

Zahn ausgeschlagen

Das Opfer, das durch einen Schlag sogar ein Stück Zahn verloren hat, will von einem Pillentauschdeal aber nichts wissen und erklärte hingegen, dass es um Geld ging. „Wir haben aber beide gerauft. Ich war wütend und habe daher bei der Polizei etwas hart ausgesagt. Getreten hat mich übrigens nicht er, sondern irgend so ein Nordafrikaner“, ließ der Zeuge den Verdacht aufkommen, dass er seinem Bekannten einen Gefallen tun möchte. Der Schöffensenat glaubte keines der beiden „Märchen“ so recht. „Wir sind überzeugt, dass Sie am Samstag einfach Entzugserscheinungen hatten und sich auf diese Weise Pillen besorgen wollten.“ Der Angeklagte, der im Juni angeblich auch gegen seine Ex handgreiflich wurde, muss nun - nicht rechtskräftig - zwei Jahre in Haft. Hinzukommen zwei Monate und 20 Tage aus einer früheren Verurteilung. „Ich geh’ in Berufung“, war der Innsbrucker über das Urteil sichtlich verärgert.