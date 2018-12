Internetfilter: YouPorn verbietet Starbucks-Kaffee

„Wie du mir, so ich dir“: Weil die Kaffeehauskette Starbucks künftig Porno-Websites in seinen öffentlichen WLANs sperren möchte, will die Porno-Website YouPorn künftig den Konsum von Starbucks-Kaffee in seinen Büros verbieten. Welche der beiden Parteien es damit schlimmer trifft, bleibt abzuwarten.