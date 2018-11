Starbucks: Künftig keine Pornos mehr zum Kaffee

Genüsslich bei Starbucks einen Caramel Macchiato schlürfen und dabei übers öffentliche WLAN Pornos schauen? Damit soll bald Schluss sein: Die Kaffeehauskette will auf öffentlichen Druck hin ab dem kommenden Jahr zunächst in den USA entsprechende Content-Filter einrichten. Explizite Websites sollen dann über die WLAN-Hotspots in den Filialen nicht mehr abrufbar sein.