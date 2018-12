Kronprinz schickte Nachrichten an Khashoggi-Killer

Erdogan kritisiert „Widersprüche und Lügen“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan forderte beim G20-Gipfel erneut eine Aufklärung des Falls. Er kritisierte die „Widersprüche und Lügen“ in der offiziellen saudischen Darstellung des Falls. Auch der saudische Kronprinz hatte an dem G20-Gipfel in Argentinien teilgenommen. Am Sonntagmorgen verließ der erst 33-Jährige Südamerika nach Angaben der staatlichen saudischen Nachrichtenagentur Spa in Richtung Algerien, wo er am Abend nach einem Zwischenstopp in Mauretanien zu einem zweitägigen Besuch erwartet wurde.