AIDS bekämpfen, nicht die Erkrankten!

Um mehr Verständnis zu schaffen, werden von der Aids Hilfe Wien Kooperationsprojekte durchgeführt, u.a. bei der Keith Haring Ausstellung der Wiener Albertina, in Form von HIV-Teststationen beim Life Ball, bei einem Themen-Wettbewerb an der Modeschule Hetzendorf, bei der Europäischen HIV- Hepatitis Testwoche oder bei der am 1.12. startenden Social Media Kampagne „Hosen Runter“. Prävention ist ein wichtiges zielgruppenspezifisches Thema, aber auch der Jugend. Es gibt in Österreich viele engagierte Projekte zur Sexualpädagogik, aber nicht flächendeckend. „Daher fordert die Aids Hilfe Wien umfassende Sexualpädagogik, um Menschen aller Geschlechter in die Lage zu versetzen, ihre Sexualität frei, aufgeklärt und selbstbestimmt zu leben. Denn dies ist die Voraussetzung für realistische Risikoeinschätzung, für die konsequente Anwendung von Präventionsmaßnahmen und für partnerschaftliches Risikomanagement“, so AHW-Obmann Wolfgang Wilhelm.