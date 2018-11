Politik „knausert“: Job-Aktion für Junge wackelt

„Speeddating“, also eine Partnersuche im Schnelldurchlauf, gibt’s - dank Organisator Bernhard Ehrlich - seit knapp vier Jahren auch auf dem Arbeitsmarkt. Schüler mit Handicap bekommen so eine tolle Chance auf eine Lehrstelle in einem Unternehmen, am Dienstag etwa in der Grazer Messehalle. Doch die Job-Aktion wackelt, weil die Politk „knausert“.