15-Jährige vergewaltigt: PlayStation streamte Tat!

Wie der US-amerikanische Lokalsender FOX 26 berichtet, ereignete sich die Tat bereits im Juni in der Küstenstadt New Port Richey im Bundesstaat Florida. Zur Anklage kam es allerdings erst jetzt. Dem 18-jährigen Daniel Enrique Fabian werden anzügliches Verhalten und der sexuelle Übergriff auf eine Minderjährige zur Last gelegt. Er sitzt derzeit im Gefängnis, die Kaution wurde auf 30.000 US-Dollar (rund 26.500 Euro) festgesetzt.