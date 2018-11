Ungarn gewährt ehemaligem Premier Mazedoniens Asyl

Gruevski, der in Skopje rechtskräftig zu zweijähriger Haft wegen Amtsmissbrauchs verurteilt worden war, war am 11. November über Albanien, Montenegro und Serbien in das EU-Land Ungarn geflohen, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Dabei wurde er einem mazedonischen Medienbericht zufolge von ungarischen Diplomaten begleitet.