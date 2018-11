Ex-Premier floh als „ungarischer Diplomat“

„Flucht erinnert an Spionagefilm“

Die montenegrinische Polizei hat allerdings ebenfalls bestätigt, dass Gruevski am Sonntag in Montenegro eingereist und noch am selben Tag wieder ausgereist sei. Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Allerdings meldete das Internetportal „Deutsche Welle“ am Freitag, dass die ungarischen Vertretungen in Albanien, Montenegro und sogar Serbien Gruevskis Flucht, die „an einen Spionagefilm erinnert“, unterstützt hätten. Laut Nachrichtenportal reiste der ehemalige Premier also über Serbien nach Ungarn ein.