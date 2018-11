Diese Nummer gehört den Telefon-Abzockern

Abzocke am Telefon! Der durch den Neffentrick und andere Betrüger verursachte Schaden beläuft sich allein heuer in der Steiermark auf 250.000 Euro. So übergab ein Ehepaar in seiner Verzweiflung Unbekannten kürzlich 60.000 Euro (mehr dazu hier)! Gut ausgebildete Anrufer üben gezielt Druck auf Menschen aus, eine Nummer ist berüchtigt.