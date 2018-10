4. Vorfall in Graz: Ehepaar übergab 60.000 Euro

Junge Täterin sprach akzentfrei Deutsch

So weit, so schlecht: In einer ruhigen Gasse im Bezirk Puntigam kam es gegen Mittag zu der Geldübergabe. 60.000 Euro soll das schockierte Ehepaar an eine unbekannte Frau (30 bis 35 Jahre alt, schwarzes Haar, akzentfreies Deutsch) übergeben haben. Der „Neffentrick“ funktionierte damit binnen kürzester Zeit zum vierten Mal alleine in Graz.