Autonomes Fahren sorgt für mehr Verkehr im Auto

Essen, schlafen, Sex

„Einer der Ansatzpunkte war, dass autonome Autos neue Formen des Wettbewerbs für Hotels und Restaurants bieten. Die Leute werden in ihren Fahrzeugen schlafen, was Auswirkungen auf Straßenhotels hat. Und die Leute essen möglicherweise in Fahrzeugen, die als Restaurantkapseln dienen “, so Studienleiter Scott Cohen gegenüber der Website fastcompany.com „Das hat uns dazu gebracht zu überlegen, was Menschen, außer zu schlafen, noch in Autos tun werden, wenn sie von der Arbeit des Fahrens befreit sind.“ Angesichts der langen Verbindung von Automobilen und Sex, die in fast jedem Coming-of-Age-Film behandelt wird, sei es dann „kein großer Sprung“ zum Sex im autonomen Auto.