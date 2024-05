Israel verschärft vor ESC Reisewarnung für Malmö

Der Eurovision Song Contest ist die größte Musikshow der Welt. Nach dem Sieg der Sängerin Loreen im vergangenen Jahr, findet der Wettbewerb heuer in Schweden statt. Für Österreich tritt in Malmö Kaleen mit dem Song „We Will Rave“ an. Sie wird im zweiten Halbfinale am 9. Mai mit 15 anderen Acts um eines von zehn Tickets für das Finale, das am 11. Mai stattfindet.