Austria Klagenfurt blitzte nun auch vor Gericht ab

Jetzt wurde auch der violette Protest beim Ständig Neutralen Schiedsgericht abgewiesen. Weitere Schritte hält man sich offen. Stand jetzt wird sich die Austria kommende Saison also nur in der zweithöchsten AKA-Liga mit Klubs wie St. Pölten, Pinzgau & Co messen. Ex-Profi Rolf Landerl soll dabei auch als Trainer helfen – man will den Ex-Admira-Coach laut „Krone“ Infos bekanntlich nach Kärnten lotsen.