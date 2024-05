13-Jähriger bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Der13-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg fuhr laut Polizei mit seinem E-Scooter auf dem Gehsteig in Richtung Ortszentrum von St. Stefan. Gegen 16.10 Uhr wollte er die Fahrbahn am dortigen Schutzweg überqueren. Eine 45-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Graz-Umgebung, die ebenfalls in Richtung Ortsmitte fuhr, dürfte den Burschen aber übersehen haben – der 13-Jährige wurde zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber zum LKH Graz transportiert.