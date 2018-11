Netflix und Sky starten gemeinsames Angebot

Sky hat in Deutschland und Österreich rund 5,2 Millionen Kunden und macht einen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro. Alleine in Österreich zähle man rund 400.000 Nutzer, der Jahresumsatz belaufe sich hierzulande auf 170 Millionen Euro, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von Sky Österreich. Netflix hat weltweit in mehr als 190 Ländern 130 Millionen zahlende Mitglieder, davon 58 Millionen in den USA.