VW Virtus: Lässiger Latino-Polo aus Brasilien

In Brasilien sind kleine Limousinen hingegen angesagt, ähnlich übrigens wie in den Vereinigten Staaten (wo der Jetta als cool gilt) oder in Südeuropa, wo man als Familienvater mit nicht ganz so dicker Geldbörse gerne im Kleinwagen mit Kofferraum vorfährt. Von Kleinwagen möchte Pablo Di Si, Volkswagen-Chef für die Region Südamerika, allerdings nichts wissen und weist darauf hin, dass der Virtus zwar auf der gleichen Plattform basiere wie der Polo, aber in puncto Raumangebot gänzlich anders aufgestellt sei. Die Zahlen belegen das: Während sich Polo-Käufer in Europa mit 2,55 Meter Radstand begnügen müssen, bekommen Virtus-Kunden 2,65 Meter und das spüren vor allem Hinterbänkler an ihren Knien respektive am Abstand zwischen Knie und Vordersitzlehne.