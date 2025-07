Wegen ÖBB-Baustelle versäumen Pendler ihre Züge

Sommerzeit ist Baustellenzeit. Und so nutzen auch die ÖBB die Ferien, um die Strecke zwischen Krems in Niederösterreich und dem Franz-Josefs-Bahnhof in Wien zu sanieren. Dadurch kommt es aber oft zu Verspätungen. Anschlusszüge und Busse werden wegen weniger Minuten verpasst. Vielen Pendlern drohe damit derzeit fast täglich, lange zusätzliche Wartezeiten beim Weg in die Arbeit und wieder nach Hause auf sich nehmen zu müssen – so auch der 53-jährigen Sonja Siegl aus Fels am Wagram.