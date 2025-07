Bei Fußball-Fest: Rapids Rettung kam mit 110 km/h

Ideenlos, viel zu statisch fanden Seidl und Co. den Weg durchs Zentrum natürlich nicht. Dazu schlampige Fehler, Abstimmungsprobleme, viel brotloser Ballbesitz. Symptomatisch, dass sich Marcelin und Sangare im Mittelfeld gegenseitig „umschnitten“ (55.). So war selbst der wackere Drittligist nicht zu knacken. Auch wenn Radulovic (66.) der Ball gefährlich vor die Füße, Marcelin (70.) auf den Kopf fiel. Alles in allem war Rapids Offensivspiel erschreckend, fast peinlich. Aber Grün-Weiß, gestern in Rot, kam mit einem Veilchen davon: Weil Bolla einen Freistoß-Hammer von der Strafraumgrenze zwar ins Tormann-Eck, aber mit 110 km/h genau ins Kreuzeck jagte. Das war Rapids Rettung.