NÖ: Hund saß im strömenden Regen auf dem Dach fest

Mit Leine gerettet

„Um einen Absturz abfangen zu können, spannten wir gleich eine Plane auf“, berichtet Cepko. Mittlerweile war auch die Besitzerin des Hundes eingetroffen. Sie ließ über das Fenster eine Leine bis zur Dachrinne herab, sodass ein Feuerwehrmann auf der Schiebeleiter sie am Halsband des Vierbeiner befestigen konnte. So wurde der Ausreißer wieder zurück in die Wohnung geholt.