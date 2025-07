Engländerin spielte gesamte EM mit Schienbeinbruch

Elfer-Krimi in Basel

Englands Frauen setzten sich am Sonntag zum zweiten Mal Europas Fußballkrone auf. Im EM-Finale in Basel entzauberten die Titelverteidigerinnen vor 34.203 Zuschauern im ausverkauften St. Jakob-Park in einer Neuauflage des WM-Endspiels 2023 die favorisierten spanischen Weltmeisterinnen im Elfmeterschießen mit 3:1.