Arzt riet ihr von Karriere ab – nun EM-Heldin!

Ausgerechnet sowohl Spaniens Weltfußballerin Aitana Bonmati als auch Mariona Caldentey scheiterten am Sonntag im dramatischen Elfmeterschießen an Hampton. Am Ende durfte Titelverteidiger England im ausverkauften St. Jakob-Park in einer Neuauflage des WM-Endspiels 2023 gegen die favorisierten spanischen Weltmeisterinnen jubeln.