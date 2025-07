China und USA verhandeln über längere Zoll-Pause

Seit April hatten die Vereinigten Staaten Einfuhrzölle auf chinesische Waren in mehreren Schritten auf bis zu 145 Prozent erhöht. Chinas Regierung reagierte mit Gegenzöllen von bis zu 125 Prozent und übte mit Exportkontrollen für strategisch wichtige Rohstoffe Druck aus. In Genf einigten sich dann beide Seiten im Mai auf ein 90-tägiges Aussetzen der Zölle. Weitere Gespräche folgten im Juni in London.