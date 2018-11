Steirische „Zahnfee“ war keine gelernte Ärztin

Wer nicht gern zum Zahnarzt geht, wird bei diesem Artikel wohl weiche Knie bekommen. „Ich habe ein Inserat geschaltet und so nach einer Stelle als Zahnarzt gesucht“, erzählt der Zweitangeklagte, ein echter Zahnarzt, der beim Prozess in Graz am Mittwoch befragt wurde. Eine Dame habe sich bald darauf gemeldet und ihn zum Probearbeiten in ihre Praxis eingeladen.