Neues Exoskelett soll Rollstuhl ersetzen

Früher war sie Zirkusakrobatin. Ein Unfall am Trapez setzte dieser Karriere ein Ende: Silke Pan sitzt seither im Rollstuhl. Seit über zwei Jahren arbeitet sie mit Forschern der ETH Lausanne an der Entwicklung eines Exoskeletts - eine Art Stützroboter, der Querschnittgelähmten das Laufen ermöglicht. Die neue Version „Twiice One“ wurde jetzt in Lausanne präsentiert.