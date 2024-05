Im Derby gegen Rekordmeister Geschichte schreiben

Außer auf dem Spielfeld. Und genau dort möchte Vorjahresmeister Celtic am Samstag (16.30 Uhr) auf dem Heim-Platz in der Steinergasse in Liesing etwas ganz Besonderes schaffen. „Wir konnten noch nie einen Titel verteidigen, wollen also Geschichte schreiben. Das ist ein ganz besonderer Zusatzantrieb für unsere Mannschaft“, freut sich Obmann Antonio deVall, „dass wir es mit unserem neuen Trainer Mike Jackson geschafft haben, einen Umbruch einzuleiten, eine neue Spielphilosophie auf den Platz bringen und erstmals auch Spieler im Finale stehen, die bei uns in der U10 mit Rugby begonnen haben.“