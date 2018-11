Lärmbelastung in Ostregion: Sorge wegen Projekten

Mobilität hat ihren Preis. Das wird man in Zukunft vor allem in der Ostregion zu spüren bekommen. Die dritte Piste für den Flughafen Schwechat, großangelegte Bahnprojekte sowie der Ausbau der A 4 könnten den Lärmpegel für die Bewohner unerträglich machen. Die Stadt Bruck an der Leitha sorgt vor, dass das nicht passiert.