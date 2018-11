Vorsicht vor Betrug mit Online-Wohnungsanzeigen!

In den vergangenen Wochen hätten zahlreiche Konsumenten von Fällen berichtet, bei denen sie viel Geld verloren hätten, sagte Claudia Herbst von der AK Vorarlberg. „Wie es sich herausstellte, gab es die angepriesene Wohnung gar nicht und die Betrüger tauchten mit der Anzahlung oder der Kaution unter“, so die Konsumentenschützerin. Vor allem bei einer auffallend günstigen Wohnung in guter Lage hielt sie Vorsicht und eine gesunde Skepsis für angebracht.