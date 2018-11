Luftanhalten endete in einer Therme fast tödlich

„Generell begleiten wir den Anrufer so lange, bis unsere Kräfte eintreffen. Ganz wichtig ist dabei, dass das Telefon im Stress nicht aufgelegt wird. Wir versuchen, den Anrufer zu beruhigen und ihn anzuleiten, wie er mit dem Verletzten umgehen und welche Erste-Hilfe-Maßnahmen er setzen muss.“ Währenddessen läuft das Werkl in der Landesleitzentrale längst auf Hochtouren. Alle benötigten Einsatzkräfte werden zum Vorfallort gelotst und vorbereitet, was sie erwartet.