Porsche 911 GT2 RS MR neuer Nordschleifen-King

Das Einsatzteam für Porsches GT-Programm in der Sportwagen-Weltmeisterschaft ist auch der hauseigene Nordschleifen-Spezialist der Zuffenhausener. Durch Änderungen an der Aerodynamik und an der Abstimmung des Fahrwerks konnte der Eifler Traditionsrennstall, der seit ein paar Jahren zu 51 Prozent Porsche gehört, bisher noch ungenutztes Potenzial am GT2 RS freisetzen, dessen offizieller Rekordhalter-Name nun GT2 RS „MR“ (für „Manthey Racing“) lautet. Erneut saß Lars Kern hinter dem Steuer und umrundete den 20,8 Kilometer langen Kurs nun in exakt 6:40 Minuten.