Kanada knickt bei Digitalsteuer gegen USA ein

In der Hoffnung auf ein Handelsabkommen mit den USA nimmt die Regierung in Kanada die Digitalsteuer für US-Unternehmen zurück. Dies kündigte der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne in einer Regierungserklärung an. Weiter hieß es, US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premierminister Mark Carney hätten vereinbart, dass beide Seiten „die Verhandlungen wieder aufnehmen werden, um sich bis zum 21. Juli 2025 auf ein Abkommen zu einigen“.