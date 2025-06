Vermisste Steirerin tot in Güllegrube entdeckt

Weil Angehörige und Nachbarn Sonntagabend in Fischbach (Bezirk Weiz) eine 79-Jährige auf ihrem Bauernhof nicht finden konnten, schlugen sie Alarm. Was von ihnen befürchtet worden war, wurde leider traurige Gewissheit: Die Steirerin war in die Güllegrube gestürzt. Es gab keine Rettung mehr.