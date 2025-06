Die Rolle der Frau: Bald beide Benkos vor Gericht?

Der Blick in die Familienalben

Frau Benkos Pech: Die Ermittler der Soko Signa haben die Familienalben der Benkos durchgearbeitet und minutiös Fotos zusammengetragen, welche nach Ansicht der Kriminalisten eindeutig die Benko-Geschichte widerlegen sollen, wonach die teuren Herrenuhren am 24. Dezember 2021 an junge Familienmitglieder verschenkt worden wären. Mit dem polizeilichen Abschlussbericht zu diesem Verfahrensstrang werden von den Ermittlern an die Staatsanwaltschaft Fotos übermittelt. Auf diesen Bildern ist René Benko selbst unter anderem am 25. Dezember 2021, aber auch in den Jahren danach mit seiner angeblich am Heiligen Abend 2021 verschenkten Lieblingsuhr, einer goldenen Patek Philippe Nautilus, zu sehen.