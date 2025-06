Bunte Kaffee-Sets von J.Hornig gewinnen

Auch geschmacklich bleibt kein Wunsch offen: Abgerundet wird das Set durch die Spezialitätenröstung Colorida – ein 100 % Arabica-Blend aus handgeernteten Bohnen aus Brasilien und Guatemala. Diese bringt nicht nur intensiven Genuss in die Tasse, sondern unterstreicht auch die Haltung der Marke: bunt, bewusst und mit Charakter. Besonders erfreulich: Mit jedem Kauf wird ein wertvoller Beitrag geleistet. Pro verkaufter Tasse fließen zwei Euro an die Organisation RosaLila PantherInnen, die sich in ganz Österreich seit Jahren mit Herzblut für Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und sichere Räume für LGBTQIA+-Personen einsetzt.