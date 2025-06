Causa Jorge Martin: Honda fordert Klarheit

Was genau im Vertrag steht, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, Honda sieht sich folglich mit der Frage konfrontiert, wem man eher glauben soll. Teammanager Alberto Puig stellte deshalb nun klar: „Wir machen keine Verträge mit Fahrern, die schon einen haben. Was zwischen Fahrern, Teams und Herstellern vereinbart wird, geschieht direkt zwischen diesen. Natürlich ist Martin eine Option für uns, wenn er keinen Vertrag hat. Momentan ist uns die Situation nicht ganz klar. Wir müssen uns sicher sein, was wir tun.“