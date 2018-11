Steirer (73) stürzt kopfüber in Erdloch und stirbt

Einen unvorstellbar grausamen Tod erlitt ein 73-Jähriger aus Breitenbach in der Weststeiermark, Gemeinde Lannach. Er fiel in der Nähe seines Hauses kopfüber in ein enges Erdloch, aus dem es kein Entrinnen gab. Die Leiche des Mannes, der seit 30. Oktober verschwunden war, wurde erst am Allerheiligen-Abend gefunden.