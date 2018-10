Schwere Sicherheitslücke in Apples iOS entdeckt

Nach dem Prinzip der „responsible disclosure“ wurde die Sicherheitslücke an Apple gemeldet und nun in allen Apple-Betriebssystemen durch entsprechende Aktualisierungen geschlossen. Denn neben iOS betrifft die Schwachstelle auch macOS, tvOS und watchOS. Die Wissenschaftler des Secure Mobile Networking Labs an der TU Darmstadt empfehlen Nutzern von mobilen Geräten von Apple daher dringend, die aktuellen Updates (iOS 12.1, macOS 10.14.1, tvOS 5.1 und watchOS 5.1) zu installieren, um die Geräte zu schützen.