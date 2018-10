Bei Rot über die Kreuzung: Strafen für 966 Radler

966-mal bei Rot über die Kreuzung geradelt

„Bei den Radfahrern war die Missachtung des Rotlichts mit 966 Delikten am häufigsten“, erläuterte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Danach folgten Mängel an der Ausrüstung des Rades (341), Fahren am Gehsteig (133) und Telefonieren (121). Weiters führten die Beamten 545 Alkoholvortests durch. Vier Personen wurde vorläufig der Führerschein abgenommen. „Durch diese Schwerpunktaktionen konnte ein wichtiger Beitrag zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in Wien geleistet werden“, hieß es von der Polizei am Donnerstag.