Blasen an den Füßen vermeiden

Wer kennt’s nicht, das leichte Reiben an den Füßen, das man nur zu gerne ignoriert. So lange, bis jeder Schritt zur Qual wird. Blasen - egal ob am Ballen, an der Ferse oder an den Zehen. „Doch man kann Maßnahmen setzen, um Blasen zu verhindern“, weiß Michael Ibovnik vom Bergsportfachgeschäft Korak in Villach: „Das Wichtigste sind ein Paar passende Schuhe. Diese müssen beim Bergaufgehen fest an der Ferse sitzen. Sind sie zu groß, kann etwa eine Einlage Abhilfe schaffen.“ Als Zwischenschicht zwischen Schuh und Fuß haben laut Michael die Socken eine wichtige Funktion zur Vermeidung von Blasen. „Die Socken müssen perfekt sitzen, sie dürfen keine Falten werfen. Außerdem haben Kunststoff-Socken in einem Lederschuh nichts zu suchen, weil man schwitzt, was die Blasenbildung fördert.“ Hersteller Wrightsock hat etwa spezielle Anti-Blasen-Socken im Programm. Diese bestehen aus einem Innen- und einer Außensocke, die sich entgegengesetzt zueinander bewegen. „Somit reibt Socke an Socke und nicht die Socke auf der Haut“, ist der Bergprofi begeistert. Und wer überhaupt empfindlich ist, was Blasen betrifft, der kann laut Michael auf das alte Hausmittel Hirschtalg setzen. Und was sowieso bei keiner längeren Tour fehlen darf sind Blasenpflaster, die man mit Tape fixieren kann. Doch Vorsicht: Wenn man die Blasenpflaster verwendet, wenn’s schon zu spät ist, dann können diese die Blase kräftig vergrößern.