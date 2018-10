Bei „No Deal“: Schiffe sollen Versorgung sichern

May auch innerparteilich unter Druck

Premierministerim May steht von mehreren Seiten unter Druck, auch in der eigenen Partei. Brexit-Hardliner hatten ihr in den vergangenen Tagen erneut mit einer Revolte gedroht. Mays Widersacher waren bereits öffentlich wegen ihrer Wortwahl scharf kritisiert worden. So hatten sie die Regierungschefin unter anderem vor dem Betreten einer „Todeszone“ gewarnt. Großbritannien will sich Ende März 2019 von der Europäischen Union trennen. Wann die Brexit-Verhandlungen fortgesetzt werden, ist noch immer unklar.