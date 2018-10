Über 600.000 Brexit-Gegner für zweites Referendum

Londoner Bürgermeister: „Historischer Moment in unserer Demokratie“

An dem Protestzug beteiligten sich auch EU-freundliche Abgeordnete der regierenden Konservativen und Londons Bürgermeister Sadiq Khan. Der Labour-Politiker schrieb auf Twitter von einem „historischen Moment in unserer Demokratie“. Ein 69-jähriger Demonstrant aus dem Südwesten Englands sagte: „Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich politisch engagiere.“ An dem Protestzug bei Sonnenschein nahmen auch zahlreiche Studenten teil, von denen sich viele wegen ihres Alters noch nicht an dem Brexit-Referendum 2016 beteiligen hatten dürfen. Damals hatte eine Mehrheit von 52 Prozent der Briten für den Austritt gestimmt.